Молодой человек надругался над 16-летней девочкой в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 апреля. 21-летний молодой человек надругался над несовершеннолетней девочкой в Петербурге. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, инцидент произошел в одной из квартир многоэтажного дома на улице Летчика Пилютова в Красносельском районе. С заявлением к правоохранителям обратилась мать пострадавшей девочки. По ее словам, гостивший у них в доме молодой человек вступил в половое сношение с ее 16-летней дочерью.

В данный момент правоохранители занимаются поиском подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские задержали троих мужчин, которые затащили в подвальное помещение незнакомую женщину 1978 года рождения, где совершили ее изнасилование, передает РИАМО.