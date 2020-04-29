В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля

Санкт-Петербург, 29 апреля. С 30 апреля жители Петербурга должны будут носить маски в общественных местах и на улицах. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», масочный режим обязывает жителей и гостей Северной столицы носить респираторы, маски или другие средства защиты во время посещения магазинов, аптек, на улице, в общественном транспорте и такси.

По данным на 29 апреля, в Петербурге коронавирус диагностирован у 3 726 пациентов, 708 человек полностью вылечились, 29 пациентов скончались.

На данный момент Северная столица находится в тройке лидеров по количеству зараженных коронавирусной инфекцией. Больше всего случаев выявлено в Москве, где за стуки коронавирусом заразились практически в 10 раз больше горожан, чем в Петербурге.

В среду первых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией начали принимать в первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова. На сегодняшний день пациентов с опасной инфекцией принимают 14 городских стационаров разной вместимости. В некоторых медицинских учреждениях для этих целей выделены отделения. Кроме того, в настоящее время под инфицированных горожан переоборудуется одна поликлиника на улице Ленсовета.