Первый медицинский университет Петербурга начал прием пациентов с коронавирусом

Санкт-Петербург, 29 апреля. Первых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией начали принимать в первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

По его словам, все необходимые документы для приема пациентов уже подписаны. Медицинский вуз готов принять 150 зараженных коронавирусом из Петербурга и 100 человек из Ленинградской области. Их лечением будут заниматься в том числе и преподаватели высшего учебного заведения, передает «Петербургский дневник».

Уточняется, что на сегодняшний день пациентов с опасной инфекцией принимают 14 городских стационаров разной вместимости. В некоторых медицинских учреждениях для этих целей выделены отделения. Кроме того, в настоящее время под инфицированных горожан переоборудуется одна поликлиника на улице Ленсовета.

Напомним, что коронавирус за минувшие сутки нашли еще у 290 жителей Петербурга. С начала пандемии в городе официально подтверждены 3726 случаев заражения опасной инфекцией, 29 человек скончались, 708 успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.