Депутат Вострецов вручил ветеранам труда продуктовые наборы в честь 1 Мая

Санкт-Петербург, 29 апреля. Депутат Госдумы Сергей Вострецов поздравил ветеранов труда с наступающим 1 Мая. К Празднику Весны и Труда парламентарий подарил ветеранам Кировского, Красносельского и Петродворцового районов Санкт-Петербурга продуктовые наборы. Всего депутат и его помощники развезли 300 подарков. В набор вошли сахар, сгущенка, тушенка, гречка, макароны, чай, печенья, растительное масло.

«Несмотря на все неприятности, праздники никто не отменял. Только упорный труд делает нас людьми и помогает преодолеть все преграды. Сегодня на передовой медики, но и без всех других служб, которые обеспечивают нашу жизнедеятельность, жить было бы нельзя. Их труд, может, и не заметен, но очень важен. Это и энергетики, обеспечивающие тепло и свет в наших домах. Это учителя и воспитатели детских садов, труд которых сегодня становится особенно почитаем, когда все мы остались один на один на длительное время со своими ребятишками.

Сейчас мы еще раз осознали, какая это непростая работа — воспитывать и учить детей. Я и моя команда решили отметить Первомай, праздник людей труда, и в это непростое время поддержать тех, кто многие годы своим трудом поддерживал наше государство», — прокомментировал Сергей Вострецов.