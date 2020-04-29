Специалисты обновят подсветку монумента «Героическим защитникам Ленинграда»

Санкт-Петербург, 29 апреля. Подсветку нескольких памятных мест обновят ко Дню Победы в Петербурге. Проработкой нового освещения для мест и объектов в городе займутся специалисты предприятия «Ленсвет». Об основных реализованных и готовящихся проектах к празднику рассказал директор организации Сергей Мителев.

По словам Мителева, к 9 Мая «Ленсвет» будет работать над подсветкой блокадной подстанции на Фонтанке, освещением памятника Александру Маринеско на проспекте Стачек, в новом свете предстанет стела «Слава героическим защитникам Родины» на проспекте Непокоренных. Кроме того, работы по модернизации наружного освещения пройдут на площади Победы, где расположен монумент «Героическим защитникам города», передает телеканал «Санкт-Петербург».

«Через несколько дней мы откроем эту подсветку, и жители города увидят главные въездные ворота в Петербург в новом художественном свете», – рассказал Мителев.

Напомним, что основную часть мероприятий по оформлению Северной столицы к 9 Мая принесли на более позднюю дату из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что в ближайшее время на улицах города появятся более четырех тысяч праздничных плакатов, а городские дисплеи уже транслируют посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне видеоролики.