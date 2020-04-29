Появилось видео сильного пожара в частном доме в Ленинградской области

Санкт-Петербург, 29 апреля. Сильный пожар произошел в частном доме в Ленинградской области. Пламя охватило жилую постройку в городе Коммунар. Об этом с места события передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По имеющейся информации, пожар вспыхнул на улице Антропшинской. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые эвакуировали из дома 90-летнюю хозяйку и ее соседей.

Федеральное агентство новостей публикует видео с места сильного пожара в Гатчинском районе.

Отмечается, что погибших и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

Ранее сообщалось, что шесть детей и двое взрослых погибли при пожаре в одном из частных домов в Выборге. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка, но специалисты не исключают и иных версий.