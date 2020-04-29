Появились фото с места пожара в Выборге, где погибла семья из 8 человек

Санкт-Петербург, 29 апреля. Шесть детей и двое взрослых погибли при пожаре в одном из частных домов в Выборге. Лишь одному члену семьи, которого не оказалось дома в момент возгорания, удалось выжить. Об этом с места событий передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По имеющейся информации, дом принадлежал многодетной семье. Погибшим детям было от одного месяца до восьми лет. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 01.31. Пламя охватило 120 квадратных метров площади. В течение часа спасателям удалось локализовать пожар. Примерно в 2.51 пожарные приступили к разбору завалов. Всего на месте трагедии были обнаружены восемь тел, в том числе 32-летней матери и 36-летнего отца семейства.

Отмечается, что в живых осталась одна девочка, которая проживала отдельно с бабушкой. В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Ленобласти заявили, что ей будет оказана необходимая помощь и поддержка.

По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка, но специалисты не исключают и иных версий. В данный момент на месте происшествия продолжают работать спасатели и правоохранители.