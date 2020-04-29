Коронавирус за сутки нашли у 290 человек в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 апреля. Коронавирус за сутки нашли еще у 290 жителей Петербурга. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что с начала пандемии в Петербурге официально подтверждены 3726 случаев заражения коронавирусом, 29 человек скончались, 708 успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.

В данный момент Северная столица находится в тройке лидеров по количеству зараженных коронавирусной инфекцией. Больше всего случаев выявлено в Москве, где за стуки коронавирусом заразились практически в 10 раз больше горожан, чем в Петербурге. Там опасная инфекция за стуки подтвердилась у 2220 человек. Затем идет Подмосковье, где были официально зарегистрированы 686 новых случаев инфицирования, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Всего за минувшие сутки в России официально подтвердился 5841 случай заражения опасной коронавирусной инфекцией в 82 регионах страны, 1830 пациентов успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.

С начали пандемии в РФ заразились коронавирусом 99399 человек в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов возросло до 10286.