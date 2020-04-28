Власти Петербурга выделили 600 млн рублей для поддержки пенсионеров после карантина

Санкт-Петербург, 28 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств из резервного фонда на предоставление единовременной денежной выплаты для пенсионеров. Соответствующий документ размещен на официальном портале администрации города.

Финансовая помощь предназначается для работающих граждан старше 65 лет, соблюдающих режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.

Городские власти выделят на данные меры 600 млн рублей. В период самоизоляции пенсионеры могут находиться как в местах постоянного проживания, так и в жилых, садовых домах. Получить выплаты пожилые люди смогут после окончания карантина в Петербурге.

Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга Александр Беглов не исключил введение пропусков при ухудшении эпидемиологической ситуации в городе, передает «Газета.ру». Однако он подчеркнул, что пока действующие в Северной столице карантинные меры себя оправдывают.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.