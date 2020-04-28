Беглов утвердил порядок выплат для заболевших коронавирусом медиков

Санкт-Петербург, 28 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о порядке предоставления единовременных выплат медикам, которые пострадали при оказании помощи пациентам с коронавирусом.

Власти Петербурга разработали меры поддержки медицинских работников. В случае заражения медика коронавирусом, предоставляется выплата в размере 300 тысяч рублей. Если заболевание приведет к инвалидности, то работник получит компенсацию в 500 тысяч рублей.

Членам семьи выплатят миллион рублей, если медик скончается от коронавируса. За получением средств медики могут обратиться в администрацию района по месту жительства или городской комитет по соцполитике. Финансирование выделено из резервов правительства, пишут «Невские новости».

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что скончалась медсестра Гатчинской межрайонной больницы. У женщины был подтвержден коронавирус. Глава региона пообещал помочь семье медработника.

Напомним, что Петербург входит в десятку регионов страны с наибольшим числом заболевших коронавирусом. Власти просят оставаться дома и не выходить на улицу.

В Смольном назвали условие, при котором петербуржцы могут поехать на дачу в Ленобласть на майских праздниках. Нерабочие дни продлили до 11 мая.