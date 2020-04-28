Тренер Петербургского дельфинария рассказал о жизни питомцев в самоизоляции

Санкт-Петербург, 28 апреля. Тренер Петербургского дельфинария Михаил рассказал, как живут обитатели учреждения во время режима самоизоляции.

Дельфинарий продолжает работу, но только без зрителей. Сотрудники водного центра обеспечивают животных всех необходимым.

Тренер Михаил показал моржиху Фросю и попросил ее продемонстрировать свои умения. Фрося послушно выполнила все команды.

«Фрося очень добрая, но как любое животное проявляет характер. Для нее важен контакт с человеком», — пояснил Михаил, его слова передают «Невские новости».

Тренер рассказал, что моржи, которые обитают в дельфинарии, едят рыбу. Ежедневно им скармливают порядка 30 кг рыбы. Всего в водном центре 14 животных, в неделю они едят около тонны рыбы.

«Сейчас нет выступлений, поэтому ситуация сложная. Конечно, нам финансово помогают неравнодушные люди, но все равно тяжело», — отметил Михаил.

По словам сотрудника дельфинария, самоизоляцию плохо переносят не только люди, но и животные. Они привыкли к выступлениям, и без этого общения им скучно.