Санкт-Петербург, 28 апреля. Бывший защитник «Зенита» Александр Бабий рассказал, как развивает футбол в Донецке, где он работает с юными футболистами.

Бабий после ухода из петербургскрй команды Бабий работает инструктором Дворца спорта «Локомотив».

«Пытались сделать взрослую команду, но в нынешней ситуации тяжело, поскольку нужны постоянно денежные вливания», — отметил тренер, его слова передает издание «Петербургский дневник».

Он добавил, что его воспитанники участвуют в чемпионате Донецка. Несмотря на коронавирус, спортсмены стараются сохранить форму. Бабий организовал для футболистов дистанционные тренировки, они регулярно присылают видео-отчеты.

Бабий добавил, что за стадионом «Донбасс-Арена» по-прежнему ухаживают. А на стадионе «Шахтер» сейчас почти никто не тренируется, игровое поле заросло травой.

Александр Бабий до 1997 года играл в чемпионате Украины. В 1998-1999 году играл за «Зенит», после чего вернулся в украинский «Алчевск».

В своих интервью он часто признается, что хотел бы повернуть время вспять и исправить эту ошибку. Петербург пр-прежнему для него один из самых любимых городов России.

В последний раз Бабий приезжал в Петербург в 2019 году. Он встретился со своими товарищами по команде. Тренер сказал, что созванивается с Алексеем Игониным, а телефон Александра Панова потерял.