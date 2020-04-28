Петербургские реставраторы отмыли обелиск «Городу-герою Ленинграду»

Санкт-Петербург, 28 апреля. Реставраторы Музея городской скульптуры отмыли обелиск «Городу-герою Ленинграду» на площади Восстания в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Памятник привели в порядок в рамках указа президента России Владимира Путина о подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Реставраторы ежегодно отмывают бронзовый барельеф, который находится в нижней части памятника. В последний раз обелиск промывали полностью в 2008 году.

Памятник «Городу-герою Ленинграду» был открыт к 40-летию Победы 8 мая 1985 года. Высота обелиска составляет более 32 метров. Монумент создали архитекторы Владимир Лукьянов и Александр Алымов.

Напомним, что из-за текущей неблагополучной эпидемиологической ситуации президент России Владимир Путин перенес торжественные мероприятия. Однако 9 мая глава государства выступит с обращением к соотечественникам.