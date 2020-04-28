Дрозденко сообщил о первой смерти пациентки с коронавирусом в Ленобласти

Санкт-Петербург, 28 апреля. Первый пациент с коронавирусом умер в Ленобласти, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Глава Ленобласти рассказал в Instagram, что скончалась медсестра Гатчинской межрайонной больницы. Дрозденко выразил глубокие соболезнования ее родным и близким. Он пообещал, что власти окажут поддержку семье медсестры.

«Принял решение о дополнительных гарантиях медикам. Ленобласть гарантирует в случае смерти медицинского работника, работающего с больными коронавирусной инфекцией во время пандемии, выплату семье умершего 1 млн рублей, в случае потери здоровья в результате заболевания коронавирусом — 500 тысяч рублей», — написал Дрозденко.

Как сообщает официальный сайт стопкоронавирус.рф, в Ленобласти зафиксирован 781 случай заболевания коронавирусом, вылечились 105 человек.

Ленобласть входит в десятку регионов России с наибольшим числом заболевших коронавирусом, уступая Москве, Московской области, Петербургу, Краснодарскому краю, Республике Дагестан и другим регионам.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга и Ленобласти договорились о возможности для петербуржцев выехать за город на майские праздники. Это разрешается только дачникам, которые могут подтвердить собственность загородного участка.