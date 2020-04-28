Оперштаб Петербурга сообщил о 198 заболевших коронавирусом за сутки

Санкт-Петербург, 28 апреля. Еще 198 человек заразились коронавирусом в Петербурге за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего в Петербурге зафиксировано 3446 случаев коронавируса, выздоровели 544 человека, 27 скончались. Город на Неве входит в десятку регионов России с наибольшим числом зараженных, уступая только Москве и Московской области.

Власти Северной столицы призывают горожан оставаться дома и не выходить на улицу. Только самоизоляция поможет сохранить здоровье граждан и их близких.

В Петербурге закрыты досуговые и развлекательные учреждения, кафе и рестораны. Работают только точки общественного питания, которые осуществляют доставку еды на дом.

Горожане могут выходить на улицу только в крайнем случае — за продуктами и лекарствами, выгуливать собаку.

Ранее сообщалось, что Смольный договорился с руководством Ленобласти о том, что петербуржцам разрешат ездить на дачу в период майских праздников. При себе нужно иметь паспорт и документы, которые подтверждают право собственности или аренды дачного участка.