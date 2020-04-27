Санкт-Петербург, 27 апреля. Ситуация с распространение коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге развивается по более сложному сценарию, чем было спрогнозировано изначально. С таким заявлением выступил губернатор города Александр Беглов в еженедельном радиообращении к горожанам на «Радио России».

«Новая инфекция оказалась более жестокой и коварной, чем казалась вначале. Надеялись, что к майским праздникам эпидемия пойдет на спад или хотя бы выйдет на плато. Но число заболевших на прошлой неделе более чем в пять раз превысило число выздоровевших. Динамика отрицательная», — заявил Беглов.

Глава города подчеркнул, что благодаря своевременному вводу ограничений, удалось избежать взрывного характера распространения инфекции в городе. По словам Беглова, ситуация пока нестабильная, и власти города рассматривают все сценарии, включая самый сложный.

Сейчас в Санкт-Петербурге активно создаются новые койко-места для заболевших. К 28 апреля, в соответствии с ранее принятым планом, будут созданы 5 483 койки для пациентов с коронавирусом. Пятнадцать городских стационаров принимают пациентов с тяжелыми формами заболевания, а в помещениях выставочного комплекса «Ленэкспо» подготовили тысячу коек для больных с легкими симптомами.

Согласно последней информации, в Санкт-Петербурге зафиксированы 3 238 случаев заражения. Выздоровели после заражения 518 человек, еще 27 – умерли.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 3 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более чем 207 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.