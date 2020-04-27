Полиция разыскивает сбежавшего из НИИ Вредена пациента с коронавирусом

Санкт-Петербург. 27 апреля. Полиция в Петербурге разыскивает мужчину с коронавирусом, который самовольно покинул стационар НИИ Вредена.

В правоохранительные органы поступила информация о побеге пациента, он уехал из города. Местоположение мужчины уточняется.

В СМИ пишут, что сбежавших пациентов с коронавирусом было двое, оба выехали из Петербурга. По некоторой информации, один уехал в Махачкалу, а второй — в Адлер.

Напомним, что в НИИ Вредена произошла массовая вспышка коронавируса. Среди зараженных оказался медицинский персонал и пациенты. Медучреждение закрыли с 8 апреля.

Петербург находится на третьем месте в десятке регионов России с наибольшим числом зараженных коронавирусом после Москвы и Московской области.

В городе действует режим самоизоляции, петербуржцы должны оставаться дома до конца апреля. Выходить на улицу можно только в крайнем случае — выносить мусор, выгуливать собаку и покупать продукты, лекарства.

Власти призывают горожан не нарушать режим самоизоляции, чтобы не заразиться коронавирусом. В группу риска входят пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями.