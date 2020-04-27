Мемориал ликвидаторам аварии на ЧАЭС появится в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 апреля. Аллея ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной станции появится на территории парка академика Сахарова в Петербурге.

Комплекс появится в 2021 году к 35-й годовщине аварии на ЧАЭС. Создание мемориала поддержал губернатор города Александр Беглов. Как рассказал глава «Союза Чернобыль» Василий Найда, эта трагедия затронула миллионы людей.

«Урок Чернобыля должен остаться в памяти человечества навсегда», – сказал Найда, его слова приводит издание «Петербургский дневник».

Комитет по благоустройству Петербурга осенью 2019 года выбрал проектировщика аллеи. Новый мемориал свяжет памятники жертвам радиационных аварий и Колокол мира.

На мемориальной доске укажут имена 22 Героев СССР, России и Украины, а также более тысячи ликвидаторов из Ленинграда.

Напомним, что авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Общее число ликвидаторов составило 600 тысяч человек, у многих проявилась лучевая болезнь. В 2016 году над энергоблоком №4 была установлена арка-перекрытие.