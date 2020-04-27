Двух петербуржцев оштрафовали за прогулку в парке

Санкт-Петербург, 27 апреля. Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал двух горожан за несоблюдение противоэпидемиологических требований, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

8 апреля девушка и молодой человек гуляли на территории парка Победы. Во время заседания суда нарушители признали свою вину. Они пояснили, что парк не был огорожен лентами.

Петроградский суд назначил штраф в размере тысячи рублей для каждого нарушителя. Напомним, что власти Петербурга и Роспотребнадзор просят горожан оставаться дома, чтобы не подвергать свою жизнь риску.

В городе приняли ограничительные меры, чтобы остановить распространение коронавируса. На улицу можно выходить только в крайнем случае. Все городские парки и общественные места закрыты.

Выйти из дома можно, если речь идет о покупке продуктов и лекарств, выгуле собаки. За соблюдением режима самоизоляции следят правоохранительные органы и надзорные ведомства.

Петербург находится на втором месте в десятке регионов страны с наибольшим числом зараженных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Смольный разрешил дачникам выехать за город на майские праздники. Власти Петербурга попросили горожан иметь при себе документы.