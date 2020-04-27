Власти Петербурга назвали условие для поездки на дачу в майские праздники

Санкт-Петербург, 27 апреля. Власти Петербурга и Ленобласти договорились о поездках горожан на дачи в майские праздники, сообщается на сайте правительства города.

Горожане должны иметь при себе паспорт и документ, который подтверждает право собственности на садовый участок или договор аренды. Все покупки нужно сделать в магазинах Петербурга.

Петербуржцы могут поехать за город на личном транспорте, не делая остановок в населенных пунктах Ленобласти. В Смольном посоветовали минимизировать контакты с соседями. Покинуть садовый участок можно только в крайней необходимости.

С начала мая в Ленобласти заработают 35 амбулаторий, которые находятся рядом с садоводствами. Для получения медпомощи необходимо предоставить медицинский полис.

Напомним, что в Петербурге действует режим самоизоляции. Горожане могут выходить на улицу, чтобы купить продукты, лекарства. Все массовые мероприятия в городе отменены, кафе и рестораны не работают.

Горожан призывают оставаться в самоизоляции, чтобы не заболеть коронавирусом. В группе риска находятся люди старшего возраста и лица с хроническими недугами.