Число выздоровевших от коронавируса в Петербурге превысило 500 человек

Санкт-Петербург, 27 апреля. Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Петербурге достигло 518 человек, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Северная столица стала вторым городом после Москвы, где вылечилось более 500 пациентов. По последним данным, в Петербурге 3 238 случаев коронавируса.

Доля выздоровевших составила 16%, что в 2 раза превышает показатель по России. Город находится на третьем месте в десятке регионов страны с наибольшим числом заразившихся.

За последние сутки в Петербурге зафиксировали 161 случай заражения, всего с начала вспышки коронавируса скончались 27 человек.

Всего в России зарегистрировали 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, скончались 794. Власти призывают россиян оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

Президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля. Все ограничительные меры были приняты, чтобы остановить распространение коронавируса.

В группу риска входят пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями, у которых болезнь протекает с осложнениями.