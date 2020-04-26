Молодой парень изнасиловал женщину-таксиста в Московском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 26 апреля. 23-летний молодой человек изнасиловал свою знакомую, которая работает в службе такси в Петербурге. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, инцидент произошел в Московском районе Северной столицы. В полицию обратилась 28-летняя уроженка одной из стран ближнего зарубежья, которая работает водителем такси. По ее словам, поздней ночью ее знакомый изнасиловал ее в салоне автомобиля.

«Подозреваемого удалось задержать оперативно. Он заявил, что близость между ним и женщиной была по обоюдному согласию», — говорится в сообщении.

В данный момент правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что подозреваемый мужчина является безработным и не имеет постоянного места жительства.