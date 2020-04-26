Коронавирусом заразились 50 сотрудников Мариинской больницы в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 апреля. Коронавирус обнаружили у 50 сотрудников Мариинской больницы в Петербурге. Число инфицированных может увеличиться, потому что еще не весь медицинский персонал сдал анализы на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

В сообщении отмечается, что диагноз подтвердился у порядка 50 медицинских работников и обслуживающего персонала больницы. Отмечается, что остальные сотрудники только готовятся к прохождению теста на наличие опасной коронавирусной инфекции. Всего в больнице насчитывается порядка 2 тысяч сотрудников.

«Дело в том, что у нас есть определенные пропускные мощности ПЦР-лаборатории, которая развернута на территории нашего стационара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основную массу людей уже протестировали. Сотрудники клиники пока не могут назвать точное число пациентов, потому что в медучреждение доставляли людей из других стационаров. Многие из них также пока не проходили тест на коронавирус, передает телеканал «360».

В пресс-службе рассказали, что Мариинская больница начала принимать зараженных пациентов на сутки раньше запланированного срока. Подчеркивается, что все пациенты без коронавирусной инфекции были переведены в другие стационары.

На сегодняшний день в Северной столице официально зарегистрированы 3077 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 151 за минувшие сутки. С начала пандемии в городе скончались 27 человек, 489 успешно побороли заболевание и были выписаны.