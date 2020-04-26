Зараженный коронавирусом нейрохирург скончался в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 апреля. Коронавирус унес жизнь заведующего отделением нейрохирургии Александровской больницы Алексея Филиппова в Петербурге. О смерти медика сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

В сообщении говорится, что врач скончался в отделении клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина. Коллеги диагностировали у него опасное коронавирусное заболевание.

Подчеркивается, что в данный момент в медицинском учреждении лечение проходит 121 медик, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее стало известно о том, что врач-анестезиолог Сергей Белошицкий скончался в отделении реанимации Боткинской больницы. Медик умер от сердечно-легочной недостаточности на фоне пневмонии. Коронавирусная инфекция была обнаружена у него еще при жизни. Специальная комиссия установит, стал ли коронавирус основной причиной смерти врача.

По последним данным, в Северной столице официально зарегистрированы 3077 случаев заражения коронавирусом. Город занимает третье место по числу инфицированных граждан после Москвы и Подмосковья. Отмечается, что 489 человек с коронавирусом выздоровели, 27 пациентов скончались.