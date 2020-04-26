Коронавирусом за сутки заразился 151 человек в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 апреля. Коронавирус за сутки подтвердился еще у 151 человека в Петербурге. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в городе достигло 3077. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В сообщении отмечается, что еще 42 случая заражения опасной инфекцией официально подтверждены в Ленинградской области. Отмечается, что Северная столица занимает четвертое место по количеству инфицированных за сутки. Лидером по-прежнему остается Москва, затем идут Подмосковье и Нижегородская область.

Кроме того, за последние сутки врачи провели почти 8,5 тысячи исследований на обнаружение вируса у горожан. По словам медиков, число заболевших в городе напрямую зависит от соблюдения режима самоизоляции и числа проведенных тестов. С начала пандемии в Петербурге скончались 27 пациентов с опасным заболеванием.

Всего за минувшие сутки в РФ официально зарегистрирован 6361 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны. Кроме того, за прошедшие сутки заболевание унесло жизни 66 пациентов, успешно побороли опасный вирус и были выписаны из медицинских учреждений 517 человек.

С начала пандемии в России официально подтвердились 80949 случаев заболевания инфекцией, общее число летальных случаев достигло 747, выздоровели 6767 пациентов.