Мину времен Великой Отечественной войны нашли на берегу реки в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 апреля. Боеприпас времен Великой Отечественной войны был обнаружен в Полежаевском парке Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Опасная находка была найдена на берегу реки в Полежаевском парке. Специалисты взрывотехнической службы установили, что найденный боеприпас является минометной миной времен Великой Отечественной войны. Саперы извлекли снаряд и вывезли его для дальнейшей утилизации.

Ранее взрывотехники обнаружили минометную мину во время планового осмотра автомагистрали вблизи поселка Красный Бор. Снаряд также был изъят и отправлен на специальный полигон для безопасной утилизации, передает Deita.ru.