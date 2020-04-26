Циклон принесет дожди в Петербург в воскресенье

Санкт-Петербург, 26 апреля. Юго-западный циклон принесет в Петербург облака и кратковременные дожди в воскресенье. Об этом рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, погода в Северной столице будет поимущественно облачной с кратковременными прояснениями. Местами в городе ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Столбики термометров будут фиксировать до плюс 8 градусов, в Ленинградской области воздух прогреется до плюс 9 градусов.

Скорость северо-западного ветра будет достигать 10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы.