В Петербурге могут открыть 10-15 дежурных пунктов оплаты счетов за электричество

Санкт-Петербург, 26 апреля. Городской штаб по борьбе с коронавирусом рассматривает возможность открытия в магазинах Петербурга небольшого количества дежурных пунктов оплаты счетов за электричество. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

Всего планируется открытие 10-15 дежурных пунктов оплаты электричества из 70. Инициатива обсуждается третью неделю.

Открытие небольшого количества пунктов оплаты призвано упростить жизнь горожанам. С их помощью граждане смогут спокойно оплатить свои квитанции за электричество, отмечает источник.

Ранее в личном кабинете Петербургской сбытовой компании зарегистрировался миллионный пользователь, сообщил пресс-центр «Петроэлектросбыта». Юбилейным обладателем аккаунта оказался 74-летний житель Фрунзенского района Петербурга Валерий Данилов. Представители «Петроэлектросбыта» связались с мужчиной и вручили ему планшетный компьютер, с которым пользоваться дистанционными сервисами компании клиенту будет еще проще.

