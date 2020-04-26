Врачи объяснили обстоятельства гибели четырех медсестер в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 апреля. Четыре медсестры, фамилии которых были упомянуты в неофициальном списке врачей, якобы умерших от коронавируса, заразились не при исполнении своих трудовых обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

«Упомянутые в списке четыре медсестры скончались. Но у них либо были другие тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей», — цитирует РИА Новости представителей учреждения.

Напомним, ранее в социальных сетях появился так называемый «Список памяти». В него вошли 28 имен, среди которых есть врачи, медсестры, санитарки и другие медицинские работники. По словам авторов публикации, список предназначен для того, чтобы сохранить память о погибших медиках, а не для статистики.

За последние сутки из-за коронавируса в Москве скончались 38 человек, общее число погибших из-за COVID-19 в столице достигло 404. Кроме того, департамент здравоохранения Москвы опроверг заявления о том, что в столице переполнены больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает телеканал RT.