Четыре медсестры с коронавирусом умерли в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 апреля. Четыре медсестры с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались с начала апреля в Петербурге. Об этом сообщили в городском комитете здравоохранения.

По имеющейся информации, у погибших медицинских работниц либо были сопутствующие заболевания, которые и послужили причиной смерти, либо они заразились коронавирусной инфекцией не во время исполнения своих служебных обязанностей.

Отмечается, что скончались две медсестры в возрасте 30 и 55 лет, которые работали в Госпитале для ветеранов войны, еще одна женщина была сотрудницей НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе и четвертая 58-летняя медсестра работала в одной из городских поликлиник.

Точные причины смерти женщин и обстоятельства их заражения коронавирусом будут установлены после завершения всех процедур, предусмотренных законодательством.

Напомним, что на сегодняшний день в Петербурге официально зарегистрированы 2926 случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией.

С начала эпидемии в России опасной инфекцией заразились 74588 человек, 681 пациент умер, 6250 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц.