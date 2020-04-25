Семье умершего в Петербурге врача Белошицкого выплатят компенсацию

Санкт-Петербург, 25 апреля. Семья скончавшегося врача Сергея Белошицкого, который заразился коронавирусом в Петербурге, получит единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщили в городском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Напомним, что вечером 24 апреля стало известно о том, что в реанимационном отделении Боткинской больницы умер врач-анестезиолог Сергей Белошицкий. Медик более 20 лет проработал в Елизаветинской больнице, но в феврале текущего года перевелся в Александровскую.

По имеющейся информации, смерть врача наступила от сердечно-легочной недостаточности на фоне пневмонии. Коллеги еще при жизни диагностировали у него коронавирусную инфекцию. Основную причину гибели медицинского работника будут устанавливать представители комиссии по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе коронавирусной инфекции.

Губернатор Петербурга Александр Беглов лично позвонил родственникам анестезиолога и выразил искренние соболезнования.

Напомним, что с начала эпидемии в России опасной инфекцией заразились 74588 человек, 681 пациент умер, 6250 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц.