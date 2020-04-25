Госпиталь в «Ленэкспо» примет первых пациентов на следующей неделе

Санкт-Петербург, 25 апреля. Переоборудованный в госпиталь выставочный павильон «Ленэкспо» в Петербурге начнет принимать пациентов с коронавирусной инфекцией уже на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что в течение недели в павильоне были оборудованы более 500 боксов для размещения пациентов. Всего на территории павильона развернуты около тысячи коек, оснащенных специальным медицинским оборудованием для лечения инфицированных граждан с легкой формой коронавируса.

На территории госпиталя возведены специальные зоны для раздачи пищи, хранения и обеззараживания белья. Также в учреждении имеется изолированная система снабжения лекарствами, бытовыми принадлежностями, а также вывоза отходов.

Отмечается, что в отделении лучевой диагностики в ближайшее время появятся два аппарата компьютерной томографии.

Губернатор города Александр Беглов заявил, что на объекте работали более тысячи строителей, которым удалось за семь дней полностью собрать госпиталь. Заместитель главы города Николай Липченко отметил, что Северной столице удалось побить рекорд Китая, развернув в максимально короткие сроки учреждение на одну тысячу мест.

Для лечения больных в медучреждение направят медицинских работников из Госпиталя для ветеранов войн. Кроме того, госпиталю передан автомобиль скорой помощи, который позволит оперативно доставлять пациентов в другие городские больницы.