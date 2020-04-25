Беглов посетил строительство временного госпиталя в «Ленэкспо»

Санкт-Петербург, 25 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил строительную площадку выставочного комплекса «Ленэкспо», который в ближайшее время будет частично переоборудован в госпиталь для лечения пациентов с опасной коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что в перепрофилированном учреждении разместят пациентов, у которых заболевание протекает в легкой форме. Для этих целей были выделены павильоны — 7 и 7А. Строители возвели специальные модульные перегородки, которые позволили оборудовать отдельные инфекционные боксы вместительностью до двух человек, передают «Невские новости».

Помещения будут оснащены всем необходимым медицинским оборудованием, в том числе кислородными концентраторами и компьютерными томографами. В данный момент рабочие занимаются отладкой инженерных систем. В ближайшее время будут решены вопросы дезинфекции помещений, предоставления охраны и администрирования.

Всего в «Ленэкспо» будут развернуты около тысячи коек. Некоторые боксы уже оборудованы медицинскими кроватями, штативами для капельниц. Завершаются работы по созданию зоны для раздачи пищи. В ближайшее время появится помещение для хранения и обеззараживания белья.