Коронавирус за сутки победили почти 50 человек в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 апреля. Коронавирус успешно побороли и были выписаны из медицинских учреждений 49 человек в Петербурге. Город по-прежнему входит в тройку лидеров по числу зараженных опасной инфекцией в России. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе коронавирусом.

Отмечается, что на сегодняшний день в Северной столице официально зарегистрированы 2926 случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией, в том числе 215 за последние сутки. Общее число выздоровевших с начала пандемии пациентов достигло 460, за все время скончались 23 человека, в том числе трое за минувший день.

Всего за минувшие сутки в России были зарегистрированы 5966 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны. С начала эпидемии в РФ опасной инфекцией заразились 74588 человек, 681 пациент умер, 6250 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц.

С начала пандемии в мире более 2,8 миллиона человек были инфицированы опасным вирусом, свыше 190 тысяч пациентов скончались.