Коронавирус за сутки обнаружен у 215 человек в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 апреля. Медики подтвердили 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Петербурге. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 2926. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

В оперштабе заявили, что общее число летальных случаев в Северной столице достигло 23, еще 460 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений города. В сообщении отмечается, что в Ленинградской области число инфицированных опасной коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 43.

Всего за минувшие сутки в России были зарегистрированы 5966 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны. С начала эпидемии в РФ опасной инфекцией заразились 74588 человек, 681 пациент умер, 6250 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц.

С начала пандемии в мире более 2,8 миллиона человек были инфицированы опасным вирусом, свыше 190 тысяч пациентов скончались.

Ранее сообщалось, что петербургские медики провели за минувшие сутки проверили на коронавирус 9335 человек, передает телеканал «Санкт-Петербург».