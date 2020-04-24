Суд оштрафовал петербуржца за фейк о военных в Мурино

Санкт-Петербург, 24 апреля. Жителя Петербурга Виталия Писарева оштрафовали за пост в соцсетях, в котором он распространил ложную информацию о коронавирусе, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд Петербурга признал Писарева виновным в злоупотреблении свободой СМИ. Ему назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.

2 апреля пользователь оставил в одной из групп «ВКонтакте» комментарий о карантинных мерах в Мурино. Он утверждал, что всюду военные, и выбирался из города «ползком и перебежками». Писарев в шутку добавил, что был ранен в ногу.

В протоколе указано, что эта информация не соответствует действительности. Правоохранители подчеркнули, что комментарий петербуржца создавал впечатление у других пользователей об угрозе общественной безопасности, пишет издание «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о фейке про «вынос тел» из обсервационного центра в Крылатском. Надзорные органы следят за распространением информации о коронавирусе.

Власти призывают россиян доверять только официальным источникам, среди которых сайт стопкоронавирус.рф. Там ежедневно обновляется информация о новых случаях коронавируса.