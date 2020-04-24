Жителям Петербурга доставили бесплатные продукты

Санкт-Петербург, 24 апреля. Администрация Приморского района организовала доставку продуктовых наборов нуждающимся в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Продукты доставили волонтеры и представители городского комитета по социальной политике. В набор вошли каши, молоко, печенье, тушенка, консервы, сахар, соусы и другие продукты.

Наборы передали пожилым людям, многодетным семьям, малообеспеченным жителям Петербурга. В Центре социального обслуживания жителей Приморского района рассказали, что продукты питания направили тем, кто позвонил на горячую линию.

Наборы часто закупают на средства благотворительных организаций, предпринимателей и представителей диаспор, проживающих в городе на Неве.