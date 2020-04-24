Более 250 человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки

Санкт-Петербург, 24 апреля. Еще 253 человека заболели коронавирусом за сутки в Петербурге, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Петербурге общее число заболевших коронавирусом составляет 2711, полностью выздоровели 235 человек. У выздоровевших повторные тесты на коронавирус показали отрицательный результат, 66 человек скончались.

Северная столица входит в десятку регионов страны с наибольшим числом заболевших, уступая только Москве и Московской области. Смольный и региональное управление Роспотребнадзора, петербургские медики призывают горожан отказаться от прогулок на улице и оставаться дома.

Чтобы остановить распространение коронавируса, нужно соблюдать режим самоизоляции. Выходить на улицу можно только в крайнем случае — за продуктами в магазин и лекарствами в аптеку. Выгуливать собаку можно не далее 100 метров от дома.

Правоохранительные органы следят за выполнением требований режима самоизоляции. Власти уверены, что эти меры даст свои результаты.

Ранее в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили о 2957 заболевших за сутки.