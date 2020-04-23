Беглов рассказал о темах обращений петербуржцев на его странице «ВКонтакте»

Санкт-Петербург, 23 апреля. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов получил около 36 тысяч обращений на свою личную страницу «ВКонтакте» с начала года. Об этом петербургский градоначальник сообщил в посте, опубликованном на своей странице в социальной сети.

Он выложил инфографику, из которой следует, что жители города предпочитают обращаться к Беглову лично – более половину обращений были отправлены губернатору при помощи персональных сообщений в соцсети. Еще около четверти пользователи оставили в комментариях.

«Уважаемые друзья, я очень дорожу тем доверием, которое вы мне оказываете, когда делитесь проблемами и обращаетесь с просьбами. С начала года я получил 36 тысяч обращений. В последние недели количество сообщений значительно возросло», — отметил Беглов.

Больше всего жителей города волнует коронавирус, вопросы, связанные с медициной, автодорогами и многоквартирными домами, а также проблемы образования.

Беглов напомнил, что для получения ответа на вопрос нужно оставить полные данные для обратной связи. Обычные сообщения будут приниматься к сведению и учитываться в работе. Также он поблагодарил горожан за оказанное доверие и еще раз напомнил, что остается открытым к диалогу по всем вопросам, связанным с Санкт-Петербургом.

В начале неделе Беглов поблагодарил жителей Северной столицы, соблюдающих режим самоизоляции и воздержавшихся от посещения пасхальных служб в храмах на фоне пандемии коронавируса.