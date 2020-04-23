Скончались три пациента госпиталя для ветеранов Петербурга, зараженные коронавирусоом

Санкт-Петербург, 23 апреля. Трое пациентов с диагнозом коронавирус скончались в петербургском ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

По данным комитета, среди скончавшихся — женщины 55 и 96 лет, мужчина 90 лет. Смерть наступила от легочно-сердечной недостаточности, обусловленной пневмонией.

Все они страдали хроническими заболеваниями: сахарный диабет, ожирение, атеросклероз, кардиосклероз.

По данным на утро 23 апреля, в Петербурге на карантине находились 2974 человека. Из них 63 — в обсерваторе, 545 — на самоизоляции, 2366 — контактные.

За сутки в России было зарегистрировано 4774 больных в 81 регионе. Среди новых заболевших 47,8% не имели клинических симптомов проявления болезни. Общее число заразившихся достигло 62 773. Больше всего новых случаев в Москве — 1959 (всего 33 940), Московской области — 688 (7278) и Петербурге — 191 (2458). За сутки умерло 42 человека, общее число летальных исходов достигло 555.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии. Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.