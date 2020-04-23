На границе РФ и Финляндии организован спецкоридор для застрявших в Европе россиян

Санкт-Петербург, 23 апреля. Специальный коридор откроют на границе России и Финляндии в Ленобласти для возвращения россиян на родину, сообщили в Смольном.

МИД России удалось добиться организации коридора на российско-финской границе. Домой вернутся 11 россиян, которые застряли в Европе после закрытия границ ЕС. Это жители Петербурга и Ленобласти.

Петербургские власти пояснили, что россияне делали запрос в посольство РФ в Финляндии. На границе их встретят сотрудники Роспотребнадзора и проведут осмотр.

Всех прибывших развезут по домам на автобусах и уведомят о необходимости соблюдения двухнедельного карантина. Напомним, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии по коронавирусу.

После этого европейские страны начали закрывать свои границы с другими странами, чтобы остановить распространение вируса. Однако в Германии, Италии, Израиле, США и в некоторых других странах ситуация остается напряженной.

Ранее сообщалось, что Петербург входит в десятку регионов России с наибольшим числом заболевших коронавирсом. По данным на 23 апреля, в городе на Неве зафиксировали еще 191 случай коронавируса.