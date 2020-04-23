Беглов попросил у Матвиенко финансирование на нужды медучреждений

Санкт-Петербург, 23 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко за помощью для медицинских учреждений города.

Как сообщили в пресс-службе администрации Петербурга, деньги направят на закупку средств защиты для врачей и медицинское оборудование. Беглов пояснил, что это нужно при перепрофилировании медучреждений и госпиталя на территории «Ленэкспо».

Глава города также рассказал Матвиенко, что школьники младших классов получают горячее питание за счет бюджета. Речь идет о детях льготных категорий. На эти цели предусмотрено 1,1 млрд рублей, пишет издание «Невские новости».

Петербург входит в тройку регионов России с наибольшим числом заразившихся коронавирусом. По данным на 23 апреля, в городе на Неве коронавирус выявили еще у 191 человека.

В общей сложности в Петербурге зафиксировано 2 458 случаев заражения коронавирусом, скончались 17 человек. Смольный призывает горожан не покидать свои дома и оставаться в самоизоляции.

На улицу можно выходить только в крайнем случае — за продуктами в магазин и лекарствами в аптеку, гулять с собакой лучше возле дома.