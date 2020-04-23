Метрополитен Петербурга закрыл на вход и выход станцию «Политехническая»

Санкт-Петербург, 23 апреля. Станцию метро «Политехническая» в Петербурге закрыли на вход и выход, сообщили в пресс-службе городского метрополитена.

Причиной временного закрытия станции стало задымление газетного киоска. Инцидент произошел около 14.00, поезда следуют без остановки, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Как пояснили в ГУ МЧС России по Петербургу, задымление произошло в закрытом киоске «Первая полоса». В 14.05 на место ЧП прибыли спасатели. В 14.11 выяснилось, что задымления нет.

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