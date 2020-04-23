Рабочие в Петербурге отмыли Дворцовый мост после зимы

Санкт-Петербург, 23 апреля. Комитет по благоустройству Петербурга распорядился начать очистку городских мостов после зимы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Петербурге продолжаются работы в рамках месячника чистоты. Рабочие «Мостотреста» с помощью воды, подающейся в шланги под высоким давлением, очищают набережные городских каналов и рек.

23 апреля рабочие отмывали Дворцовый мост. За зиму на поверхности моста появился слой песко-соляной смеси, его удаляли с помощью дезинфицирующего средства. После Дворцового моста очистка началась на Университетской набережной.