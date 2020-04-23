Более 190 человек заразились коронавирусом в Петербурге за сутки

Санкт-Петербург, 23 апреля. За последние сутки в Петербурге коронавирусом заразился 191 человек, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Северная столица России по-прежнему входит в десятку регионов страны с наибольшим число зараженных. По данным на 23 апреля, еще 191 человек заболел коронавирусом, трое скончались.

В общей сложности в Петербурге зафиксировали 2 458 случаев коронавируса, вылечились 368 человек, 17 человек скончались.

Власти Петербурга призывают горожан оставаться в самоизоляции, это поможет сохранить собственное здоровье и здоровье близких. Петербуржцам можно покидать дома только в крайнем случае — выходить за продуктами в ближайший магазин.

Покупать лекарства можно в ближайшей аптеке. Это также касается выгула собаки — не далее, чем 100 метров от дома. При выходе на улицу нужно соблюдать профилактические меры, в том числе носить медицинскую маску и надевать перчатки.

Возвращаясь домой, необходимо тщательно вымыть руки, переодеться в другую одежду. Эти элементарные правила минимизируют риск заражения коронавирусом.