Переболевшая COVID-19 петербурженка рассказала о симптомах

Санкт-Петербург, 23 апреля. Жительница Петербурга, которую выписали из Боткинской больницы после выздоровления, рассказала о симптомах коронавируса. Вместе с ней болезнь перенесла 82-летняя мать.

Женщина сообщила, что сначала у нее был сухой кашель, а потом поднялась температура.

«Через два дня повысилась температура до 38, общее самочувствие ухудшалось, была слабость, сухость во рту», — рассказала петербурженка, ее слова передает телеканал «Санкт-Петербург».

Она добавила, что пропал аппетит, вкусовые ощущения притупились. Эти симптомы сопровождались одышкой, сильной головной болью и давлением в груди.

Петербурженка заверила, что коронавирус реальный. И у некоторых пациентов болезнь протекает с осложнениями. Она попросила россиян соблюдать меры безопасности.

Нужно носить медицинскую маску, перчатки, регулярно мыть руки и оставаться в самоизоляции. Выходить на улицу можно только в крайней необходимости.

Как сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом, за последние сутки в регионе заболел 191 человек, скончались трое. Петербург входит в десятку регионов страны с наибольшим числом зараженных, уступая только Москве и Московской области.