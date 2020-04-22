Беглов обратился за помощью в поставках оборудования для лечения коронавируса

Санкт-Петербург, 22 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к федеральному правительству с просьбой о поставках в город дополнительного медицинского оборудования для борьбы с распространением опасной коронавирусной инфекции. Об этом говорится на официальном сайте Смольного.

Соответствующее заявление Беглов сделал в ходе заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса. Градоначальник также доложил об эпидемиологической ситуации в Петербурге.

Беглов попросил федеральное правительство помочь с поставками специального медицинского оборудования, а также средствами индивидуальной защиты для медработников Северной столицы. Он также попросил направить федеральные средства для создания в регионах дополнительных медцентров для пациентов с коронавирусной инфекцией, у которых заболевание протекает без осложнений.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 294 новых случая заражения опасной коронавирусной инфекцией. Число инфицированных граждан возросло до 2267. Также новые случаи заражения опасной инфекцией были отмечены в Ленобласти. Там заболевание было диагностировано у 41 человека. Теперь число зараженных в регионе возросло до 573.