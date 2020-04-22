Беглов одобрил концепцию развития ж/д узла для пассажироперевозок в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов одобрил концепцию железнодорожной инфраструктуры для пригородных и внутригородских пассажирских перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В сообщении говорится, что новая концепция для городского железнодорожного узла разрабатывалась совместными усилиями представителей правительства города и области, а также РЖД. Успешная реализации проекта позволит горожанам быстро добираться с юга на север без пересадок, разгрузит вокзалы и общественный транспорт.

Так, первый этап подразумевает вывод транзитного грузового движения за пределы города. Этих целей планируют достигнуть благодаря строительству Северо-Восточного и Юго-Западного железнодорожных обходов, передают «Невские новости».

«Планируется увеличить объемы и организовать тактовое движение поездов до Выборга, Всеволожска, Красного Села, Колпино, Тосно, Павловска, Гатчины, Белоострова и Ораниенбаума», — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты хотят запустить ж/д сообщение с Пулково, а также движение электропоезда по маршруту Санкт-Петербург-Финляндский — Левашово — Сертолово. На втором этапе планируется создание маршрутов для электротранспорта Белоостров — Ораниенбаум, Гатчина — Токсово во внутригородской части городского ж/д узла.