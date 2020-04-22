Приморский район лидирует по числу нарушений режима самоизоляции в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 апреля. Жители Приморского района чаще других нарушают режим самоизоляции в Петербурге. За два дня в районном суде были рассмотрены 55 протоколов об административных правонарушениях. Об этом заявили в объединенной пресс-службе судов города.

По имеющейся информации, в тройку лидеров по количеству нарушений режима самоизоляции также вошли Василеостровский и Фрунзенский районы. Там суды зарегистрировали 42 и 37 протоколов против нарушителей, передает телеканал «Санкт-Петербург».

В пятерку районов, жители которых больше других игнорируют режим самоизоляции, вошли также Выборгский и Колпинский районы, где были рассмотрены 36 и 25 протоколов об административных нарушениях, предусмотренных статьей «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов ввел для жителей города режим полной самоизоляции. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Выйти на улицу можно только для того, чтобы купить лекарства или продукты. Исключения также касаются случаев следования к месту осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением градоначальника.