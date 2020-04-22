Врачи за сутки проверили на коронавирус свыше 7 тысяч человек в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 апреля. Медики за сутки проверили на коронавирусную инфекцию 7471 человека в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В сообщении говорится, что на данный момент на карантине находятся 3780 горожан, из них 61 — в обсерваторе, 525 — на самоизоляции и 3284 являются контактными. Специалисты обработали и дали разъяснения по 2160 вызовам, связанным с опасной коронавирусной инфекцией.

Кроме того, волонтеры получили 299 заявок на помощь от самоизолированных горожан. Отмечается, что в настоящий момент количество волонтеров на портале #мывместе составляет 3548 человек. Общее число выполненных заявок достигло 9085.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Северной столице зафиксировали 294 новых случая заражения опасной коронавирусной инфекцией. Число инфицированных граждан в городе возросло до 2267. Общее число летальных случаев возросло до 14. Успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 327 пациентов.

Также новые случаи заражения опасной инфекцией были отмечены в Ленинградской области. Там заболевание было диагностировано у 41 человека. Теперь число зараженных в регионе возросло до 573, из них 24 человека уже поправились.